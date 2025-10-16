PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPWP: Achtung, falsche Bank-Mitarbeiter!

Kaiserslautern (ots)

Falsche Bank-Mitarbeiter haben am Dienstag einen Mann aus dem Stadtgebiet hereingelegt. Wie der 60-Jährige später bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er am Nachmittag gegen 15 Uhr einen Anruf auf seinem Handy erhalten. Eine unbekannte Frau gab sich als Mitarbeiterin seiner Hausbank aus und informierte ihn darüber, dass seine Girokarte wegen einer (angeblichen) Betrugstat eingezogen werden müsse.

Der Mann glaubte die Geschichte und übergab seine Karte samt PIN eine Stunde später an einen Unbekannten, der an seiner Haustür auftauchte und sich ebenfalls als Bank-Mitarbeiter ausgab.

Erst als er am Abend in seinem Online-Konto zwei unberechtigte Abbuchungen feststellte, die er nicht veranlasst hatte, wurde der 60-Jährige stutzig. Er ließ daraufhin die Karte umgehend sperren. Trotzdem dürfte ihm ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Von dem Unbekannten, der die Karte abgeholt hatte, liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, braune Haare, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem hellblauen Langarmshirt.

Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 jederzeit entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

