Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kistenweise Werkzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Firmenfahrzeuge sind in der Nacht zu Mittwoch im Asternweg ins Visier von Dieben geraten. Am frühen Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter an den beiden Transportern zu schaffen gemacht haben. Der Renault Boxer und der Fiat Ducato wurden auf noch ungeklärte Weise geöffnet. Aufbruchspuren wurden nicht gefunden. Die Fahrzeugnutzer waren sich jedoch sicher, dass sie die Wagen am Vorabend nach dem Verlassen verschlossen hatten.

Aus den Innenräumen der Transporter stahlen die Unbekannten etliche Kisten mit Bauwerkzeugen sowie zwei Leitern. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Zeugen, die zwischen Dienstagabend, 21 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.20 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell