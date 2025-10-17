Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Brände in der Steinstraße

Kaiserslautern

Unabhängig voneinander ist es in der Nacht zu Freitag in der Steinstraße zu zwei Bränden gekommen. Im Abstand von zwei Stunden brannte zunächst ein Abfallbehälter auf der Straße, später brach ein Feuer in einem Lokal aus. Es blieb bei Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Gegen 2.30 Uhr meldete ein Zeuge den Brand einer Mülltonne. Der Plastikbehälter hatte aus noch ungeklärten Gründen angefangen zu schmoren und wurde dabei im unteren Bereich zu einem Großteil zerstört. Der ausgerückten Polizeistreife gelang es, den Schmorbrand mit Hilfe des Feuerlöschers aus der Bordausrüstung vollständig zu löschen. Beschädigt wurde ausschließlich die Abfalltonne. Weiterer Schaden entstand nicht.

Zwei Stunden später kam es in einem Lokal in der Nähe aus ebenfalls ungeklärter Ursache zu einem Brand. Hier konnte die Feuerwehr die Flammen zügig löschen. Es blieb beim Sachschaden, der auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt wird.

Vorsorglich waren wegen der Rauchentwicklung die in dem Gebäude befindlichen Wohnungen evakuiert worden. Die Bewohner konnten jedoch nach etwa 30 Minuten wieder in ihre Räume zurückkehren. |cri

