PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Und täglich grüßt der Anlage-Betrüger...

Kaiserslautern (ots)

Fälle von sogenanntem Anlagebetrug sind derzeit weit verbreitet. Fast täglich melden sich bei der Polizei Betroffene, die auf vermeintlich lukrative Investment-Angebote hereingefallen sind und statt der versprochenen Gewinne Geld verloren haben. Die Schäden reichen dabei von drei- bis sechsstelligen Beträgen.

Auch am Donnerstag ging eine solche Betrugsanzeige bei der Kriminalpolizei ein. Betroffen war in diesem Fall eine 58-jährige Frau aus dem Landkreis. Der mutmaßliche finanzielle Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Wie die Frau zu Protokoll gab, war sie über ihr Handy zu einer Chat-Gruppe im Messengerdienst "WhatsApp" eingeladen worden. Darin ging es um den Kauf angeblich aussichtsreicher Aktien. Für die angepriesenen Investitionen wurde die Installation einer speziellen App auf dem Handy empfohlen.

Die 58-Jährige ging darauf ein, lud sich die App herunter und investierte in der Folge mehrere zehntausend Euro. Als sich die Frau nun den vermeintlichen Gewinn auszahlen lassen wollte, flog auf, dass sie Opfer von Betrügern geworden ist. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

An dieser Stelle noch einmal der Hinweis: Wir berichten nicht über diese Fälle, um die Opfer "bloßzustellen", sondern um über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren und anhand von konkreten Beispielen zu erklären, wie die Täter vorgehen. Unser Ziel ist, möglichst viele Menschen auf die Risiken und Gefahren aufmerksam zu machen und dadurch im besten Fall zu verhindern, dass weitere gutgläubige Menschen betrogen und um ihr Geld gebracht werden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 17.10.2025 – 14:00

    POL-PPWP: Mehrere Diebstähle aus geparkten Autos

    Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) - Diebe waren offenbar diese Woche in verschiedenen Orten im nördlichen Landkreis sowie im Stadtgebiet aktiv. Aus Kaiserslautern, Katzweiler, Otterbach und Enkenbach-Alsenborn wurden mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen angezeigt. In Katzweiler waren Autobesitzer in der Bachstraße sowie in den Straßen "Am Auergraben" und "Langer Boden" betroffen. In der Bachstraße machten sich ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 13:02

    POL-PPWP: Gefundenen Geldbeutel unterschlagen?

    Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wer gefundene Gegenstände einfach mit nach Hause nimmt und behält, anstatt sie abzugeben, macht sich mitunter wegen Unterschlagung strafbar. Ein aktueller Fall wurde der Polizei am Donnerstagnachmittag aus Niederkirchen gemeldet. Nach Angaben einer 63-jährigen Frau war sie gegen 17 Uhr mit ihrem Hund durch die Straße "Am Schlauweg" spaziert und hatte dabei vermutlich ihren ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:50

    POL-PPWP: Taschendiebe stehlen Geldbeutel und Handy

    Kaiserslautern (ots) - Ein Taschendiebstahl ist der Polizei am Donnerstag aus der Augustastraße gemeldet worden. Unbekannte Täter zogen hier am Vormittag in einem Supermarkt einer Seniorin unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche. Wie die 74-Jährige später bei der Kriminalpolizei zu Protokoll gab, müssen die Diebe in der Zeit zwischen 10.15 und 11.30 Uhr zugegriffen haben, während sie einkaufte. Die Tasche mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren