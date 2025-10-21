PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Café

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in der Nacht zu Montag in der Rummelstraße aktiv. Zum Wochenbeginn fiel einem Café-Betreiber auf, dass in seinen Geschäftsräumen mehrere Schubladen offenstehen. Eine erste Überprüfung ergab, dass ein geringer Bargeldbetrag fehlt.

Die verständigten Polizeibeamten entdeckten Beschädigungen an einer Außentür. Offenbar haben sich unbekannte Täter auf diesem Weg Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr, und Montagmorgen, 9.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

