Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb greift wiederholt zu

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal hat ein Ladendieb in der Marktstraße zugeschlagen. Nachdem er sich bereits im Sommer mehrmals in einem Geschäft illegal bediente, fiel der Mann vergangene Woche erneut auf, als er sich ein geliefertes Paket schnappte und davonrannte. Der Inhalt: mehrere Paare hochwertiger Schuhe.

Ein Mitarbeiter folgte dem Dieb und konnte ihn in der Glaserstraße fassen. Er nahm dem Langfinger das Paket wieder ab und wollte mit ihm zusammen zurück zum Geschäft laufen. Dabei machte sich der Täter aber aus dem Staub.

Aufgrund der früheren Vorfälle sind die Personalien des 44-Jährigen bekannt und es besteht auch bereits ein Hausverbot gegen ihn. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Hausfriedensbruchs und Ladendiebstahls. |cri

