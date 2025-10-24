PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschen nicht aus den Augen lassen!

Kaiserslautern (ots)

Während sie in einem Supermarkt einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bestohlen worden. Wie die 73-Jährige bei der Polizei anzeigte, hielt sie sich in der Mittagszeit in dem Markt in der Pariser Straße auf und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Unbemerkt öffneten Diebe die Tasche und griffen sich das Portemonnaie. Darin befanden sich neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch der Personalausweis, die Bankkarte sowie die Krankenkassenkarte der Seniorin.

Die 73-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Es war ihr niemand aufgefallen.

Unser Appell: Lassen Sie während Ihres Einkaufs Taschen und Geldbörsen nicht aus den Augen. Tragen Sie beides am besten dicht am Körper und verschließen Sie die Taschen auch. - Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich, an Ihre Wertsachen zu kommen! |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:51

    POL-PPWP: Exhibitionist vorübergehend festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - In einem Parkhaus in der Rosenstraße hat am Mittwochabend ein 18-Jähriger eine Frau belästigt. Die Polizei wirft ihm Exhibitionismus vor. Als die 22-Jährige das Parkhaus kurz vor 19 Uhr betrat, folgte ihr der Mann. Der 18-Jährige habe dann vor der Frau sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Einsatzkräfte trafen den Verantwortlichen vor Ort an. Die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:28

    POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Davenportplatz eingebrochen. Ein Zeuge informierte die Polizei, als er Schäden an der Haustür feststellte. Vermutlich hatten Einbrecher die Tür gewaltsam aufgehebelt. Im Keller brachen sie mehrere Abstellräume auf. Ob die Diebe etwas stahlen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren