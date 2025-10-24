Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschen nicht aus den Augen lassen!

Kaiserslautern (ots)

Während sie in einem Supermarkt einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bestohlen worden. Wie die 73-Jährige bei der Polizei anzeigte, hielt sie sich in der Mittagszeit in dem Markt in der Pariser Straße auf und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Unbemerkt öffneten Diebe die Tasche und griffen sich das Portemonnaie. Darin befanden sich neben einem dreistelligen Bargeldbetrag auch der Personalausweis, die Bankkarte sowie die Krankenkassenkarte der Seniorin.

Die 73-Jährige konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Es war ihr niemand aufgefallen.

Unser Appell: Lassen Sie während Ihres Einkaufs Taschen und Geldbörsen nicht aus den Augen. Tragen Sie beides am besten dicht am Körper und verschließen Sie die Taschen auch. - Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich, an Ihre Wertsachen zu kommen! |cri

