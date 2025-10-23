PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeipräsident a.D. Gerd Braun verstorben

POL-PPWP: Polizeipräsident a.D. Gerd Braun verstorben
  • Bild-Infos
  • Download

Kaiserslautern (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz trauert um Gerd Braun. Wie seine Angehörigen mitteilten, ist der Polizeipräsident a.D. am Dienstag (21. Oktober 2025) im Alter von 87 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben.

Gerd Braun war nach der Polizeireform 1993 der erste Polizeipräsident des heutigen Polizeipräsidiums Westpfalz. Aus den ehemals 36 selbständigen Polizeidienststellen in Rheinland-Pfalz wurden fünf Polizeipräsidien gebildet - darunter auch das Polizeipräsidium Westpfalz. Als ausgewiesener Jurist und erfahrener Verwaltungsbeamter war es seine Aufgabe, die neu geschaffene Behörde aufzubauen und zu gestalten.

Am 1. Dezember 1992 wurde er zum Polizeipräsidenten der neuen Behörde ernannt. Bis dahin war er Leitender Stadtrechtsdirektor bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern und dort für das Rechtsamt sowie das Amt für öffentliche Ordnung zuständig. Zehn Jahre lang stand Gerd Braun an der Spitze der Polizei in der Westpfalz, bevor er sich 2003 in den Ruhestand verabschiedete.

In seine Amtszeit fiel unter anderem der Umzug der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern auf das Gelände am "Kniebrech". Seither finden die Verkehrssicherheitsberater der Polizei sowie die Kinder der dritten und vierten Klassen dort optimale Bedingungen für den Verkehrsunterricht vor.

Mit Gerd Braun verliert die Polizeifamilie einen geschätzten Kollegen. Das Polizeipräsidium Westpfalz wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ihnen wünschen wir viel Kraft für die kommende Zeit. |erf

Foto: Reiner Voß / view

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:51

    POL-PPWP: Exhibitionist vorübergehend festgenommen

    Kaiserslautern (ots) - In einem Parkhaus in der Rosenstraße hat am Mittwochabend ein 18-Jähriger eine Frau belästigt. Die Polizei wirft ihm Exhibitionismus vor. Als die 22-Jährige das Parkhaus kurz vor 19 Uhr betrat, folgte ihr der Mann. Der 18-Jährige habe dann vor der Frau sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Einsatzkräfte trafen den Verantwortlichen vor Ort an. Die ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:28

    POL-PPWP: Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus am Davenportplatz eingebrochen. Ein Zeuge informierte die Polizei, als er Schäden an der Haustür feststellte. Vermutlich hatten Einbrecher die Tür gewaltsam aufgehebelt. Im Keller brachen sie mehrere Abstellräume auf. Ob die Diebe etwas stahlen, steht aktuell nicht fest. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:27

    POL-PPWP: Baumaschinen gestohlen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich im Gewerbegebiet Nord-Ost an einem Fahrzeug zu schaffen gemacht und teure Baumaschinen gestohlen. Das Baustellenfahrzeug parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen im Wartenberger Weg. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und nahmen Maschinen im Wert von mindestens 5.000 Euro mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren