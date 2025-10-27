Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Niedriger Invest, hoher Gewinn? - Schön wär's!

Kaiserslautern (ots)

350 Euro investieren und dafür einen "Realgewinn" von 10.000 Euro absahnen? - Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Ist es nämlich auch nicht!

Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet erstattete am Sonntag Anzeige wegen Betrugs. Er war auf einem beliebten Video-Portal im Internet auf die Werbung für diese vermeintlich lukrative Anlage gestoßen und darauf eingegangen. In der Folge trat er einer Chat-Gruppe bei und erstellte einen Account bei einem Bezahl-Dienstleister. Aber nachdem er den dreistelligen Betrag überwiesen hatte, blieb der versprochene Gewinn aus.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen und weist noch einmal darauf hin: Bleiben Sie bei angeblich vielversprechenden Anlagemöglichkeiten, die online angeboten werden, misstrauisch und vorsichtig! Insbesondere, wenn der Invest niedrig und der Gewinn hoch angesetzt wird, sollten alle Alarmglocken schrillen. In den meisten Fällen handelt es sich um unseriöse Lockangebote mit leeren Versprechungen - das investierte Geld ist dann futsch und vom Gewinn nicht einmal die geringste Spur. |cri

