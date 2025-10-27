PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Niedriger Invest, hoher Gewinn? - Schön wär's!

Kaiserslautern (ots)

350 Euro investieren und dafür einen "Realgewinn" von 10.000 Euro absahnen? - Klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Ist es nämlich auch nicht!

Ein junger Mann aus dem Stadtgebiet erstattete am Sonntag Anzeige wegen Betrugs. Er war auf einem beliebten Video-Portal im Internet auf die Werbung für diese vermeintlich lukrative Anlage gestoßen und darauf eingegangen. In der Folge trat er einer Chat-Gruppe bei und erstellte einen Account bei einem Bezahl-Dienstleister. Aber nachdem er den dreistelligen Betrag überwiesen hatte, blieb der versprochene Gewinn aus.

Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen und weist noch einmal darauf hin: Bleiben Sie bei angeblich vielversprechenden Anlagemöglichkeiten, die online angeboten werden, misstrauisch und vorsichtig! Insbesondere, wenn der Invest niedrig und der Gewinn hoch angesetzt wird, sollten alle Alarmglocken schrillen. In den meisten Fällen handelt es sich um unseriöse Lockangebote mit leeren Versprechungen - das investierte Geld ist dann futsch und vom Gewinn nicht einmal die geringste Spur. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 15:43

    POL-PPWP: Übergriff auf 23-Jährige - Zeugen gesucht!

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23./24.10.2025, kam es im Bereich Carl-Euler-Straße gegen 1:30 Uhr zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich die 23-Jährige alleine im Bereich eines Firmenparkplatzes bei der Hausnummer 8 auf, als der unbekannte Täter sie angriff. Die Frau konnte sich gegen die Angriffe des Unbekannten wehren und ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 13:42

    POL-PPWP: Taschen nicht aus den Augen lassen!

    Kaiserslautern (ots) - Während sie in einem Supermarkt einkaufte, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet am Donnerstag bestohlen worden. Wie die 73-Jährige bei der Polizei anzeigte, hielt sie sich in der Mittagszeit in dem Markt in der Pariser Straße auf und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Unbemerkt öffneten Diebe die Tasche und griffen sich das Portemonnaie. Darin befanden sich neben einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren