Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Piesau (ots)
Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr kam es im Neuhäuser Ortsteil Piesau zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit zwei verletzten Personen. Ein 67-jähriger Skoda-Fahrer missachtete dabei die Vorfahrt eines 31-jährigen Audi-Fahrers in der Straße des Friedens. Durch die Kollision wurde eine Person schwer und die andere Person leicht verletzt. Die beiden Pkw wurden erheblich beschädigt. Die Unfallstelle musste kurzzeitig voll gesperrt werden.
