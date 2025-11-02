LPI-SLF: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Steinach (ots) - Am frühen Freitagabend wurden der Polizei Sonneberg mehrere Personen in Steinach gemeldet, welche Böller anzünden und auf der Straße detonieren lassen würden. Durch die Beamten konnte schließlich auf dem Marktplatz eine Personengruppe von ca. 10 Kindern und Jugendlichen angetroffen werden, die im Rahmen ihrer "Halloween-Runde" vereinzelt Böller zündeten. Es wurde niemand verletzt und auch nichts beschädigt. Alle Personen wurden über den richtigen ...

