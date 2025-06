LPI-EF: Radlader entwendet

Sömmerda (ots) - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Garage in der Käthe-Kollwitz-Straße in Sömmerda ein. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 200 Euro. Aus der Garage entwendeten die Täter ein Krad im Wert von rund 1.500 Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ein Zeuge bemerkte den Einbruch am Freitagnachmittag und informierte die Polizei. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen ...

mehr