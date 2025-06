Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gestohlener Opel wieder da

Erfurt (ots)

Ein in der vergangenen Woche entwendeter Opel ist in Erfurt wieder aufgefunden worden. Am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das Fahrzeug in der Hans-Grundig-Straße und informierte die Polizei. Der Opel war zuvor aus der Hanoier Straße gestohlen worden. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher und ließen es zur Spurensicherung abschleppen. Die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. (SE)

