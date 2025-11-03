Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kinder auf Halloween-Tour angegriffen.

Gräfenthal (ots)

Am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 21.30, meldete eine 41-jährige Mutter, dass ihr und weitere Kinder von einem Mann angegriffen wurden. Das Ganze ereignete sich in Gräfenthal. Die Kinder waren gerade dabei von Tür zu Tür zu gehen um mit den Worten "Süßes oder Saures" Süßigkeiten zu bekommen, als diese von einem Unbekannten angegriffen wurden. Dabei stürzen zwei von ihnen und verletzten sich leicht. Zudem wurden die Kinder von der Person beleidigt. Wie genau diese angegriffen wurden, ist momentan noch Stand der Ermittlungen. Erste Hinweise auf einen mögliche Verdächtigen liegen bereits vor.

