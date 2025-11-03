PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubter Besuch im Kulturpalast.

Unterwellenborn (ots)

Am Freitag, dem 31.10.2025, gegen 15.00, erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich mehrere Personen unberechtigt im Kulturpalast in Unterwellenborn aufhalten. Die Personen wurden zuvor von einer Überwachungskamera erfasst. Vor Ort stellten die Beamten sieben Personen fest. Sechs von ihnen hielten sich vor dem Gebäude auf, eine weitere Person kam beim Eintreffen der Beamten aus dem Kulturpalast. Da keine Berechtigung zum Betreten des Gebäudes vorlag, wurden die Personalien festgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass die Personen zum überwiegenden Teil nicht aus Thüringen, sondern aus anderen Bundesländern stammten. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet. Zudem prüft die Polizei ob sich noch mehr Person in dem Gebäude aufgehalten haben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

