LPI-J: Erneut Kraftstoffe entwendet
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Ascherhütte: Erneut kam es zu einem Kraftstoffdiebstahl aus einem Baufahrzeug auf einer Baustelle auf der Landstraße zwischen Schöngleina und Bad Klosterlausnitz. Der oder die Unbekannten entwendeten ca. 500 Liter Diesel und entfernten sich unerkannt. Die Tat ereignete sich über das vergangene Wochenende. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell