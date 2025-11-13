PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen - drei Menschen leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochmorgen (12.11.2025) gegen 07:30 Uhr kam es auf der Herforder Straße zwischen der Bielefelder Straße und dem Isringhausen-Ring zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger Fahrer aus Leopoldshöhe fuhr in Fahrtrichtung Lemgo mit seinem Mercedes-Benz auf den Peugeot 207 einer 33-jährigen Bielefelderin auf. Durch die Kollision wurde der Peugeot auf den vorausfahrenden VW Golf eines 19-jährigen Bad Salzufleners aufgeschoben. Der VW wiederum prallte auf einen Toyota einer 56-jährigen Lemgoerin. Alle drei Fahrerinnen und Fahrer (Peugeot, VW Golf, Toyota) wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 5.100 Euro.

