Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch Im Lindenort.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (12.11.2025) wurde ein Einbruch in eine Wohnung an der Straße Im Lindenort festgestellt. Unbekannte öffneten in der Nacht von Dienstag (11.11.2025) auf Mittwoch (12.11.2025), zwischen 23 und 1 Uhr, ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Entwendet wurden ein blauer Aschenbecher und ein roter Toaster. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

