Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnungseinbruch Im Lindenort.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag (12.11.2025) wurde ein Einbruch in eine Wohnung an der Straße Im Lindenort festgestellt. Unbekannte öffneten in der Nacht von Dienstag (11.11.2025) auf Mittwoch (12.11.2025), zwischen 23 und 1 Uhr, ein Fenster und stiegen in die Wohnung ein. Entwendet wurden ein blauer Aschenbecher und ein roter Toaster. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 12.11.2025 – 13:37

    POL-LIP: Lemgo - Hörstmar. Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum.

    Lippe (ots) - Am Mittwochmorgen (12.11.2025, 8:20 Uhr) kam es in Hörstmar zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem Toyota Yaris den Grassiek in Fahrtrichtung Lemgo-Hörstmar, als er aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve auf Höhe Am Bergkamp 39 nach rechts von der Fahrbahn abkam. ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 13:35

    POL-LIP: Detmold - Hiddesen. Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (11.11.2025) kam es auf der Hiddeser Straße gegen 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 64-jährige Fahrer eines Skoda Fabia wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Hiddeser Straße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden Detmolder auf seinem Fahrrad. Es ...

    mehr
