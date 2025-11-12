Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Hiddesen. Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (11.11.2025) kam es auf der Hiddeser Straße gegen 05:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 64-jährige Fahrer eines Skoda Fabia wollte aus einer Grundstücksausfahrt auf die Hiddeser Straße einbiegen und übersah dabei den von links kommenden Detmolder auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Zweiradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat der Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen.

