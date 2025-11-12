PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Anwohnerin versucht Einbrecher aufzuhalten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Eine Bewohnerin eines Reihenhauses an der Uelzener Straße hatte am Montag, 10.11.2025 Uhr, bereits die Polizei gerufen, als ihr ein Einbrecher entgegenkam. Dem Unbekannten gelang mit Beute die Flucht. Die 53-Jährige blieb unverletzt.

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen 07:40 Uhr und 08:15 Uhr durch ein Fensterelement gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus. Während er in den Zimmern nach Wertgegenständen suchte, kehrte die Anwohnerin in ihr Haus zurück. Sie bemerkte den Schaden an dem Fenster und informierte sofort die Polizei.

Als die Frau im Haus auf die Polizei wartete, stürmte der Einbrecher an ihr vorbei. Versuche ihn aufzuhalten, scheiterten. Der Mann entkam und lief in den Oldentruper Park. Er konnte zwei Fossil Uhren, einen silbernen Ring und Bargeld erbeuten.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war zwischen 175 cm und 180 cm groß und sehr schlank. Er hatte dunkle Augen und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarzweiße Wollmütze mit einem winterlichen Motiv, eine dunkle Übergangsjacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei warnt

Bei allem Verständnis für die Sorge um den drohenden Verlust der eigenen Wertgegenstände, sollten Sie sich grundsätzlich Straftätern nicht in den Weg stellen. Bei einer direkten Konfrontation bleibt das Risiko einer unvorhersehbaren Gewaltanwendung, denn der oder die Täter könnten sich provoziert fühlen und unkalkulierbar reagieren.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld

