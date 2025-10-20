Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Lorenz

Polizei und Ordnungsdienst kontrollieren am Hauptbahnhof

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Lübeck, der Bundespolizei und des Kommunalen Ordnungsdienstes am Lübecker Hauptbahnhof eine Schwerpunktkontrolle zur Durchsetzung des Verbots von Waffen und Messern im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr durch. Dabei stellen die eingesetzten Beamten mehrere Verstöße fest.

Zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei, des 2. Polizeireviers Lübeck und des Kommunalen Ordnungsdienstes Lübeck circa 70 Personen am Hauptbahnhof in Lübeck.

Bei den Kontrollen fanden die Einsatzkräfte zwei Einhandmesser, die sie sicherstellten. Gegen die Betroffenen leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz ein.

Außerdem stellten die Beamten bei zwei Personen Betäubungsmittel, einmal Kokain und einmal Amphetamin fest. Bei zwei weiteren kontrollierten Personen fanden die eingesetzten Beamten insgesamt 120g Cannabis. Zudem wurden zwei Verstöße gegen das Tabakerzeugnisgesetz registriert. Es handelte sich dabei um unerlaubte Vapes. Die Beamten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren ein.

Die Betäubungsmittel, die Vapes und die Messer wurden sichergestellt.

Die Polizei wird auch in Zukunft Kontrollen dieser Art durchführen, um das geltende Waffenverbot durchzusetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell