Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Travemünde

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Travemünde

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (14.10.2025) kam es in Lübeck - Travemünde zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Als die Polizeikräfte die Parteien trennten, schlug ein Tatverdächtiger einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Die Beamtin erlitt dadurch Verletzungen und ist nicht mehr dienstfähig. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte aufgenommen.

Gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem es in der Vorderreihe in Lübeck, Travemünde zunächst zu einem lautstarken Streit und schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein sollte.

Die ersten Polizeibeamten vor Ort trennten die Parteien, um die Lage zu beruhigen. Während die Polizeikräfte erste Befragungen durchführten, kam es erneut zu Streitigkeiten. Eine Polizeibeamtin hielt einen 26-jährigen von zwei anderen Personen ab und wurde von dem 26-jährigen Lübecker geschlagen. Die in Lübeck tätige Beamtin erlitt dadurch eine Verletzung und ist vorerst nicht dienstfähig.

Weitere inzwischen eingetroffene Polizeikräfte nahmen den Mann in Gewahrsam. Von der Staatsanwaltschaft wurde wegen des Verdachts des Alkoholkonsums die Entnahme einer Blutprobe sowie die Gewahrsamnahme bis zum folgenden Tag angeordnet.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen mehreren Personen zu einem Streit gekommen. Der Tatverdächtige aus Lübeck soll zunächst Stühle einer Gastronomie geworfen haben. Im weiteren Verlauf habe er umstehende Personen angegriffen. Die Hintergründe der Streitigkeiten und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt gegen den 26-Jährigen (polnisch) wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung sowie wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell