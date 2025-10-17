Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen

Folgemeldung 2: Feuer in Gewerbegebiet

Lübeck (ots)

Am Donnerstagvormittag (16.10.2025) brach in einem Gewerbetrieb in Lübeck St. Jürgen ein Brand aus. Aufgrund von Brandnestern in der Zwischendecke des betroffenen Gebäudes dauerten die Löscharbeiten bis in die Abendstunden an. Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, auch das Technische Hilfswerk unterstützte die Maßnahmen am Brandort. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 10:30 Uhr wurde ein Feuer in der Straße Kaninchenborn gemeldet.

Am Einsatzort stellten die eingesetzten Kräfte fest, dass eine Halle eines Gewerbetriebs brannte. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks bis in die Abendstunden. Um alle Brandherde erreichen zu können, wurde ein Teil der Decke des betroffenen Gebäudekomplexes von einem Abrissbagger entfernt. Gegen 18:30 Uhr beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten.

Personen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen. Gegen 19:30 Uhr wurden die Sperrungen der umliegenden Straßen aufgehoben. Die Bezirkskriminalinspektion Lübeck beschlagnahmte den Brandort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht derzeit noch nicht fest und ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die etwas zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0451 - 1310 oder per E-Mail unter K11.luebeck.bki@polizei.landsh.de mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

