Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl am Altglas Container

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Ein Unbekannter auf einem Fahrrad stahl am Montag, 10.11.2025, aus einem geparkten PKW eine Handtasche.

Eine 75-jährige PKW-Fahrerin stand mit ihrem Ford Kuga an dem Altglas Container an der Stieghorster Straße, nahe der Allensteiner Straße. Während sie gegen 11:10 Uhr aus dem Kofferraum Altglas in den Container war, nutzte dies ein Dieb. Der Mann griff ihre im offenen Kofferraum liegende schwarze Handtasche mit Geldbörse und Samsung Handy und flüchtet mit einem Fahrrad in Richtung Schneidemühler Straße. Ein älterer Mann, der offenbar die Tat beobachtet hatte, sprach das Opfer an und machte es auf den Diebstahl aufmerksam.

Der ältere Herr, der die Bielefelderin ansprach sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

