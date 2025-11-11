Polizei Bielefeld

POL-BI: Juwelier Verkäufer abgelenkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei sucht zwei Frauen, die am Freitag, 07.11.2025, einen Ohrring in einem Brackweder Schmuckgeschäft erbeutet haben.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr hielten sich zwei Frauen in dem Juweliergeschäft an der Hauptstraße, in Nähe der Einmündung der Germanenstraße, auf. Während sich eine von dem anwesenden Verkäufer beraten ließ, gelang es der anderen, unbemerkt in die Auslage des Schaufensters zu greifen. Ohne dass der Angestellte einen Verdacht schöpfte, verließen die beiden Frauen das Geschäft.

Wie später auf einer Videoaufzeichnung ersichtlich, nahm die eine Unbekannte einen goldenen Ohrring an sich, während ihre Mittäterin den Verkäufer in ein Gespräch verwickelte.

Der Mitarbeiter beschrieb die beiden Tatverdächtigen:

Die zwei Frauen waren zwischen 30 und 35 Jahre alt und zwischen 150 cm und 160 cm groß. Sie sollen südosteuropäischer Herkunft sein. Sie hatten dunkle Haare und trugen einen Kapuzenpullover und einen blauen Mantel, sowie eine Umhängetasche. Die Kleidung soll ungepflegt gewirkt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell