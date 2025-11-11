PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Juwelier Verkäufer abgelenkt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Polizei sucht zwei Frauen, die am Freitag, 07.11.2025, einen Ohrring in einem Brackweder Schmuckgeschäft erbeutet haben.

Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr hielten sich zwei Frauen in dem Juweliergeschäft an der Hauptstraße, in Nähe der Einmündung der Germanenstraße, auf. Während sich eine von dem anwesenden Verkäufer beraten ließ, gelang es der anderen, unbemerkt in die Auslage des Schaufensters zu greifen. Ohne dass der Angestellte einen Verdacht schöpfte, verließen die beiden Frauen das Geschäft.

Wie später auf einer Videoaufzeichnung ersichtlich, nahm die eine Unbekannte einen goldenen Ohrring an sich, während ihre Mittäterin den Verkäufer in ein Gespräch verwickelte.

Der Mitarbeiter beschrieb die beiden Tatverdächtigen:

Die zwei Frauen waren zwischen 30 und 35 Jahre alt und zwischen 150 cm und 160 cm groß. Sie sollen südosteuropäischer Herkunft sein. Sie hatten dunkle Haare und trugen einen Kapuzenpullover und einen blauen Mantel, sowie eine Umhängetasche. Die Kleidung soll ungepflegt gewirkt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:53

    POL-BI: Zwei schwerverletzte Fußgänger

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen, Sennestadt - Am Montag, 10.11.2026, ereigneten sich zwei Unfälle in der Dunkelheit, bei denen Fußgänger schwer verletzt wurden. Gegen 07:10 Uhr beabsichtigte ein 17-jähriger Bielefelder die Potsdamer Straße, an der Einmündung zur Straße Heeperholz, zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen, betrat er die Straße, als die Ampel für ihn Rot zeigte. Ein 43-jähriger ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:05

    POL-BI: Senior erkennt "Falsche Polizisten"

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein Betrüger scheiterte am Sonntag, 09.11.2025, bei dem Versuch, einen Bielefelder zur Übergabe von Geld und Wertsachen zu bewegen. Ein Senior erhielt abends einen Telefonanruf, bei dem die Anruferin behauptete, Polizistin zu sein. Sie nannte ihren vermeintlichen Namen und gab vor, in der Soko 9 in der Abteilung 4 zu arbeiten. Als die Betrügerin den Bielefelder aufforderte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren