Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Oesterholz-Haustenbeck. Einbruch in Bürogebäude.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmorgen (24.10.2025) drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Hermannstraße ein. Gegen 03:30 Uhr verschafften sich Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

