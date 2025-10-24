Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb mit Cuttermesser festgenommen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend (22.10.2025) gegen 19:30 Uhr versuchte ein 44-jähriger Mann im Kaufland an der Ernst-Hilker-Straße, Waren zu entwenden. Dabei führte er ein Messer mit sich. Der in Deutschland nicht sesshafte, litauische Staatsangehörige legte drei Flaschen Wodka und vier Tafeln Schokolade im Gesamtwert von etwa 53 Euro in seinen Einkaufswagen, bezahlte an der Kasse jedoch nur zwei Dosen Katzenfutter. Am Ausgang wurde er angehalten. Bei der Durchsuchung wurden neben dem Diebesgut ein Cuttermesser sowie mehrere lose Klingen festgestellt. Da der 44-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde er vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen. Nach der richterlichen Vorführung wurde der Mann unter Auflagen entlassen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell