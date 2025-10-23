Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Verkehrskontrolle auf der B1: Zahlreiche Verstöße geahndet.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (22.10.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe zwischen 13 und 20 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der B1 durch. Kontrolliert wurde im Bereich der Parkplätze auf Höhe der Abfahrt Belle. Die Beamten stellten insgesamt 26 Verstöße fest, darunter: - Drei Fälle des Fahrens ohne Fahrerlaubnis - Zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz - Drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln - Zwei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen - 14 Verwarnungsgelder Straßen.NRW richtete für die Kontrolle einen Geschwindigkeitstrichter auf 30 km/h ein. Die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg unterstützte die Aktion abends mit zwei Leuchtmasten.

