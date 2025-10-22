Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Auffahrunfall nach riskantem Abbiegemanöver - Tesla-Fahrer flüchtig.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (21.10.2025) gegen 19:05 Uhr verursachte ein flüchtiger Tesla-Fahrer auf der B1 an der Abfahrt Waldschlösschen einen Auffahrunfall. Der Fahrer des weißen Tesla ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Blomberg ein und geriet beim Abbiegen mit der Fahrzeugfront in den Gegenverkehr. Ein 18-jähriger Schlänger und ein 55-jähriger Bad Lippspringer, die entgegenkamen, mussten vollbremsen. Der 18-Jährige fuhr daraufhin mit seinem VW Passat auf den Mini Cooper des 55-Jährigen auf. Der Tesla flüchtete in Richtung Blomberg. Der Mini Cooper musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 4.000 Euro. Der Tesla-Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell