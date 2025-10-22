PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Auffahrunfall nach riskantem Abbiegemanöver - Tesla-Fahrer flüchtig.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (21.10.2025) gegen 19:05 Uhr verursachte ein flüchtiger Tesla-Fahrer auf der B1 an der Abfahrt Waldschlösschen einen Auffahrunfall. Der Fahrer des weißen Tesla ordnete sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Blomberg ein und geriet beim Abbiegen mit der Fahrzeugfront in den Gegenverkehr. Ein 18-jähriger Schlänger und ein 55-jähriger Bad Lippspringer, die entgegenkamen, mussten vollbremsen. Der 18-Jährige fuhr daraufhin mit seinem VW Passat auf den Mini Cooper des 55-Jährigen auf. Der Tesla flüchtete in Richtung Blomberg. Der Mini Cooper musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei etwa 4.000 Euro. Der Tesla-Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 11:02

    POL-LIP: Detmold. Einbruch in Imbisswagen.

    Lippe (ots) - Zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag (19.-21.10.2025) brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbisswagen an der Felix-Fechenbach-Straße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld, eine Stange Zigaretten sowie ein Tablet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:01

    POL-LIP: Bad Salzuflen. E-Scooter-Fahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Ein 28-jähriger Bad Salzuflener wurde am Dienstagmorgen (21.10.2025) gegen 06:55 Uhr an der Herforder Straße schwer verletzt. Ein 64-jähriger Autofahrer bog mit seinem Opel Zafira nach links ab und übersah dabei den 28-Jährigen, der bei Grünlicht mit seinem E-Scooter den Fußgängerüberweg überquerte. Der junge Mann wurde im Einmündungsbereich ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 11:01

    POL-LIP: Detmold. Stromkabeldiebstahl von Baustelle.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (20.-21.10.2025) rund 150 Meter Stromkabel von einer Baustelle an der Herberhauser Straße/Lemgoer Straße. Ein Elektriker der Stadt Detmold stellte fest, dass mehrere bereits verlegte Kabel der Straßenbeleuchtung abgetrennt worden waren. Die Täter transportierten die aus dem Boden ragenden Kabelreste vermutlich mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren