POL-LIP: Detmold. Einbruch in Imbisswagen.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag (19.-21.10.2025) brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Imbisswagen an der Felix-Fechenbach-Straße ein. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld, eine Stange Zigaretten sowie ein Tablet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
