Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verschlossenes E-Bike samt Schlüssel aufgefunden - Eigentümer gefunden.

Lippe (ots)

Der Eigentümer des aufgefundenen Fahrrads (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6141920) ist gefunden.

Die Polizei dankt Medien und Bevölkerung für die Hilfe bei der Verbreitung des Aufrufs.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

