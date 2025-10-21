Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verschlossenes E-Bike samt Schlüssel aufgefunden - Eigentümer gefunden.

Lippe (ots)

Der Eigentümer des aufgefundenen Fahrrads (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6141920) ist gefunden.

Die Polizei dankt Medien und Bevölkerung für die Hilfe bei der Verbreitung des Aufrufs.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell