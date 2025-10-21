POL-LIP: Bad Salzuflen. Verschlossenes E-Bike samt Schlüssel aufgefunden - Eigentümer gefunden.
Lippe (ots)
Der Eigentümer des aufgefundenen Fahrrads (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6141920) ist gefunden.
Die Polizei dankt Medien und Bevölkerung für die Hilfe bei der Verbreitung des Aufrufs.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell