POL-LIP: Bad Salzuflen. Verschlossenes E-Bike samt Schlüssel aufgefunden - Eigentümer gesucht.
Lippe (ots)
Am 07.10.2025 wurde in der Herforder Straße ein neuwertiges E-Bike der Marke HNF Nicolai aufgefunden. Das abgeschlossene Fahrrad stand vor der Haustür eines Anwohners. Daneben lagen das Akku-Ladekabel und die Betriebsanleitung. Der Schlüssel zum Fahrradschloss wurde in den Briefkasten geworfen. Die Umstände deuten darauf hin, dass das hochwertige E-Bike fälschlicherweise dort abgegeben wurde oder möglicherweise aus einem Diebstahl stammt. Der Eigentümer wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
