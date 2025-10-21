PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verschlossenes E-Bike samt Schlüssel aufgefunden - Eigentümer gesucht.

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verschlossenes E-Bike samt Schlüssel aufgefunden - Eigentümer gesucht.
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Lippe (ots)

Am 07.10.2025 wurde in der Herforder Straße ein neuwertiges E-Bike der Marke HNF Nicolai aufgefunden. Das abgeschlossene Fahrrad stand vor der Haustür eines Anwohners. Daneben lagen das Akku-Ladekabel und die Betriebsanleitung. Der Schlüssel zum Fahrradschloss wurde in den Briefkasten geworfen. Die Umstände deuten darauf hin, dass das hochwertige E-Bike fälschlicherweise dort abgegeben wurde oder möglicherweise aus einem Diebstahl stammt. Der Eigentümer wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Lippe unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:54

    POL-LIP: Bad Salzuflen/Kreis Lippe. Werkzeug sichergestellt - wem gehört es?

    Lippe (ots) - Die Kriminalpolizei hat Werkzeug sichergestellt, bei dem es sich möglicherweise um Diebesgut handelt. Auf einzelnen Teilen haben die Besitzer Individualmerkmale ("DT02", "Heco" und "Ronny") angebracht, an denen die Werkzeuge wiedererkannt werden könnten. Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/183721 Wer ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:46

    POL-LIP: Oerlinghausen. Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholverdacht nach Alleinunfall.

    Lippe (ots) - Eine 34-jährige Leopoldshöherin verunfallte am Sonntagabend (19.10.2025) gegen 19:16 Uhr auf der Tunnelstraße in Fahrtrichtung Lipperreihe. Sie kam mit ihrem Audi A5 nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, verursachte einen erheblichen Flurschaden und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:44

    POL-LIP: Detmold - Vahlhausen. Versuchter Einbruch in ein Gewächshaus.

    Lippe (ots) - Ein unbekannter Täter versuchte am frühen Sonntagmorgen (19.10.2025) gegen 04:15 Uhr an der Blomberger Straße in Vahlhausen gewaltsam in ein Gewächshaus einzudringen. Der Versuch scheiterte. Es wurde nichts entwendet. Der Täter soll männlich und zwischen 20-30 Jahre alt gewesen sein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren