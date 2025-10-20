Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholverdacht nach Alleinunfall.

Lippe (ots)

Eine 34-jährige Leopoldshöherin verunfallte am Sonntagabend (19.10.2025) gegen 19:16 Uhr auf der Tunnelstraße in Fahrtrichtung Lipperreihe. Sie kam mit ihrem Audi A5 nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, verursachte einen erheblichen Flurschaden und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 Euro.

Vor dem Unfall fiel die Fahrzeugführerin aufgrund ihrer riskanten Fahrweise auf. Es bestand der Verdacht, dass die Fahrerin alkoholisiert war; eine Blutprobe wurde entnommen. Ihr Führerschein und das Fahrzeug wurden sichergestellt. Für die Unfallaufnahme war die Tunnelstraße kurzfristig voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell