POL-LIP: Lemgo. Versuchte gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerkskörper.
Lippe (ots)
Ein unbekannter Täter warf am frühen Samstagmorgen (18.10.2025) gegen 3 Uhr am Steinstoß einen Feuerwerkskörper in die selbstgebaute Behausung eines 37-jährigen Nichtsesshaften aus Lemgo und flüchtete. Der Mann blieb unverletzt. An einer Jacke und einem Stuhl entstand etwa 70 Euro Sachschaden. Eine Person entfernte sich auf einem E-Scooter. Hinweise zu der versuchten gefährlichen Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090 entgegen.
