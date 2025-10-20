PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchte gefährliche Körperverletzung durch Feuerwerkskörper.

Lippe (ots)

Ein unbekannter Täter warf am frühen Samstagmorgen (18.10.2025) gegen 3 Uhr am Steinstoß einen Feuerwerkskörper in die selbstgebaute Behausung eines 37-jährigen Nichtsesshaften aus Lemgo und flüchtete. Der Mann blieb unverletzt. An einer Jacke und einem Stuhl entstand etwa 70 Euro Sachschaden. Eine Person entfernte sich auf einem E-Scooter. Hinweise zu der versuchten gefährlichen Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

