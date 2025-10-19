PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Betrunken den Verkehr gefährdet

Lippe (ots)

(MK) Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr meldete ein Pkw- Fahrer, der die Ostwestfalenstraße von Bad Salzuflen in Richtung Lemgo befuhr, einen vor ihm fahrenden Pkw, der durch unsichere Fahrweise auffiel. Besagter Pkw soll Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein, so dass die entgegenkommenden Pkw hätten ausweichen müssen. Dank des Zeugen konnte der Pkw in Lemgo auf der Herforder Straße von den Beamten gestoppt werden. Bei der Kontrolle fiel den Beamten direkt die deutliche Alkoholisierung des 32- jährigen Fahrers auf. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und dessen Führerschein sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

