Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfallflucht

Lippe (ots)

(MK) Am Samstag gegen 15.00 Uhr kam es in Bad Salzuflen auf der Lockhauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Pkw- Fahrer befuhr die zweispurige Straße stadtauswärts, um an der Kreuzung an der B 239 nach links abzubiegen. Nach Angaben des Fahrers habe ein von hinten herannahender BMW versucht, ihn von rechts zu überholen. Als beide Fahrzeuge etwa auf gleicher Höhe waren, sei der BMW nach links auf die Spur des geschädigten Fahrers herübergezogen. Um eine seitliche Kollision zu vermeiden, habe der Fahrer seinerseits nach links gelenkt und sei dabei mit der vorderen linken Felge gegen einen Bordstein gefahren. Dadurch wurde die vordere linke Felge beschädigt. Der Fahrer des BMW entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231-6090.

