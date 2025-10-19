PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall aufgrund von Alkohol am Steuer

Lippe (ots)

(MK) Am frühen Samstagmorgen gegen 01.15 Uhr wurden die Beamten zu einem Verkehrsunfall in der Detmolder Innenstadt gerufen. Ein 36-jähriger Autofahrer war auf der Seminarstraße in Fahrtrichtung Leopoldstraße unterwegs. Auf gerader Strecke kollidierte er ohne sichtlichen Grund mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

