Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup-Hölsen. Einbruch am Tag.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) zwischen 13 und 18 Uhr in eine Wohnung in der Heinestraße ein. Sie beschädigten die Balkontür und stahlen Schmuck und Bargeld.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 17.10.2025 – 11:05

    POL-LIP: Lemgo-Entrup. Kollision mit Radfahrer.

    Lippe (ots) - Im Entruper Weg kollidierte am Donnerstagmorgen (16.10.2025) ein 31-jähriger Autofahrer in seinem Ford mit einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 64-jährige Radfahrer gegen 7:20 Uhr in Fahrtrichtung Lemgo. An der Kreuzung zum Knopheider Weg kollidierte das Auto mit dem vorfahrtberechtigten Radler, der stürzte. Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Mann. Eine Lebensgefahr konnte ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:41

    POL-LIP: Extertal. Verkehrsunfallflucht auf dem Feldweg.

    Lippe (ots) - Ein Fußgänger, der am Mittwochabend (15.10.2025) mit seinem Hund auf dem Feldweg Hilgenrekte nahe der Dietrich-Bonhoeffer-Straße spazieren ging, wurde bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Gegen 19:30 Uhr touchierte ihn ein Transporter, der in Fahrtrichtung Silixen unterwegs war. Der weiße Pritschenbulli der Marke Iveco hielt kurz an, der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 10:41

    POL-LIP: Leopoldshöhe. E-Scooter-Fahrer begeht Verkehrsunfallflucht.

    Lippe (ots) - Am Mittwochmittag (15.10.2025) gegen 13:20 Uhr war ein 66-jähriger Bielefelder auf dem Geh- und Radweg an der Herforder Straße mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Lockhausen unterwegs. Ein E-Scooter-Fahrer, der ihm entgegenkam, schnitt eine Kurve und kollidierte mit dem Radfahrer. Der stürzte und verletzte sich leicht, doch der Jugendliche auf dem ...

    mehr
