Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup-Hölsen. Einbruch am Tag.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen am Donnerstagnachmittag (16.10.2025) zwischen 13 und 18 Uhr in eine Wohnung in der Heinestraße ein. Sie beschädigten die Balkontür und stahlen Schmuck und Bargeld.

Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Zusammenhang beobachtet hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell