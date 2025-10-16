Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Verkehrsunfallflucht auf dem Feldweg.

Lippe (ots)

Ein Fußgänger, der am Mittwochabend (15.10.2025) mit seinem Hund auf dem Feldweg Hilgenrekte nahe der Dietrich-Bonhoeffer-Straße spazieren ging, wurde bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Gegen 19:30 Uhr touchierte ihn ein Transporter, der in Fahrtrichtung Silixen unterwegs war. Der weiße Pritschenbulli der Marke Iveco hielt kurz an, der Fahrzeugführer fuhr dann aber unerkannt weiter, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und sein Mobiltelefon bei der Kollision beschädigt.

Wer Hinweise auf das Fahrzeug oder den Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

