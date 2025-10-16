PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. E-Scooter-Fahrer begeht Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (15.10.2025) gegen 13:20 Uhr war ein 66-jähriger Bielefelder auf dem Geh- und Radweg an der Herforder Straße mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Lockhausen unterwegs. Ein E-Scooter-Fahrer, der ihm entgegenkam, schnitt eine Kurve und kollidierte mit dem Radfahrer. Der stürzte und verletzte sich leicht, doch der Jugendliche auf dem E-Scooter flüchtete. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 15 Jahre, dunkel gekleidet, dunkle Mütze, dunkler E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen.

Wer Hinweise auf den Fahrer des E-Scooter geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:55

    POL-LIP: Oerlinghausen. Korrektur Kontakt! Trickdiebin mit Vogel unterwegs - Schmuck gestohlen.

    Lippe (ots) - In der Adolf-Sültemeier-Straße verschaffte sich eine Unbekannte am Dienstagmittag (14.10.2025) gegen 12:15 Uhr unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame. Sie behauptete, einen Vogel, den sie in einem Käfig dabei hatte, an eine Person im Mehrfamilienhaus verkaufen zu wollen. Die beiden Frauen kamen ins Gespräch, schließlich bat ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:54

    POL-LIP: Detmold. Diebe schlagen Schaufensterscheibe ein.

    Lippe (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15.10.2025) schlugen Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Langen Straße ein und entwendeten ausgestellte Ware. Ein Anwohner bemerkte den Einbruch. Als die zwei Tatverdächtigten bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie in einem Kleinwagen in unbekannte Richtung. Bislang ist unklar, was genau gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 10:26

    POL-LIP: Lage. Motorroller gestohlen.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (14.10.2025) wurde ein Motorroller aus der Breslauer Straße gestohlen. Das Fahrzeug wurde gegen 6:45 Uhr an der Straße geparkt, gegen 10:30 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen des grünen Rollers der Marke Kreidler. Wer Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib des Rollers geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren