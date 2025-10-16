Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. E-Scooter-Fahrer begeht Verkehrsunfallflucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochmittag (15.10.2025) gegen 13:20 Uhr war ein 66-jähriger Bielefelder auf dem Geh- und Radweg an der Herforder Straße mit seinem Rennrad in Fahrtrichtung Lockhausen unterwegs. Ein E-Scooter-Fahrer, der ihm entgegenkam, schnitt eine Kurve und kollidierte mit dem Radfahrer. Der stürzte und verletzte sich leicht, doch der Jugendliche auf dem E-Scooter flüchtete. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 15 Jahre, dunkel gekleidet, dunkle Mütze, dunkler E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen.

Wer Hinweise auf den Fahrer des E-Scooter geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell