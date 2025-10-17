Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Entrup. Kollision mit Radfahrer.

Lippe (ots)

Im Entruper Weg kollidierte am Donnerstagmorgen (16.10.2025) ein 31-jähriger Autofahrer in seinem Ford mit einem Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 64-jährige Radfahrer gegen 7:20 Uhr in Fahrtrichtung Lemgo. An der Kreuzung zum Knopheider Weg kollidierte das Auto mit dem vorfahrtberechtigten Radler, der stürzte. Ersthelfer versorgten den schwer verletzten Mann. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, er wurde in Klinikum gebracht. Inzwischen ist sein Zustand stabil. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn unterstützte die lippischen Einsatzkräfte. Der Sachschaden wird auf gut 1000 Euro geschätzt.

