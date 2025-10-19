Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold- Klüt. Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(MK) Am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr kam es in Detmold- Klüt in der Mittelstraße zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Obwohl sich die Bewohner im Haus befanden, hebelte der bislang unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschaffte sich so Zutritt zum Haus. Als der Hauseigentümer durch Geräusche aufmerksam wurde, flüchtete der Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell