Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(MK) Am Freitagnachmittag gegen 13.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Hellweg/ Hörster Straße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 26-jährige Fahrzeugführerin stand mit ihrem Pkw auf dem Hellweg vor einer Rotlicht zeigenden Ampel. Als die Ampel auf "grün" umschaltete, näherte sich mit unverminderter Geschwindigkeit von hinten der Pkw eines 37-jährigen Fahrzeugführers. Der Fahrer hatte offensichtlich nicht bemerkt, dass die vor ihm befindlichen Fahrzeuge gerade erst im Anfahren begriffen waren und fuhr auf den Pkw der Fahrzeugführerin auf. Infolge des starken Aufpralls wurde die Frau leicht verletzt und zur weiteren Behandlung dem Klinikum Detmold zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro.

