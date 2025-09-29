Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Oberhausen - In der Zeit von Donnerstag (25.09.2025), gegen 22.30 Uhr, bis Sonntag (28.09.2025), 07.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Bürgermeister-Bunk-Straße.

Die unbekannte Person beschädigte den blauen Honda im Frontbereich. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Kriegshaber - Am Montag (22.09.2025) befuhr ein Reisebus die Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts und beschädigte beim Fahrstreifenwechsel ein Auto.

Gegen 11.00 Uhr fuhr eine 28-Jährige Fahrerin eines schwarzen Seat die Bürgermeister-Ackermann-Straße stadtauswärts hinter einem Reisebus. Der 63-jährige Fahrer des Reisebusses ordnete sich an der Kreuzung zur Reinöhlstraße zunächst zum Rechtsabbiegen ein. Die 28-Jährige befand sich auf dem rechten Fahrstreifen der beiden Geradeausspuren hinter dem Bus. Der Reisebus ragte hierbei noch mit dem Heck auf die Geradeausspur. Der 63-Jährige setzte anschließend unvermittelt zum Rückwärtsfahren an, um wieder auf die Geradeausspur zu gelangen. Dabei schob er den Seat der 28-Jährigen rund einen Meter nach hinten. Der 63-Jährige setzte schließlich seine Fahrt auf dem rechten Fahrstreifen der beiden Geradeausspuren fort. Der 63-Jährige entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Polizeibeamte konnten den 63-Jährigen im Nachgang als verantwortlichen Fahrzeugführer ermitteln.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell