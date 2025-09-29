Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Montag (29.09.2025) war ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 02.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 19-Jährigen drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen.
