Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Nacht von Samstag (27.09.2025) auf Sonntag (28.09.2025) war ein 33-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs.

Gegen 02.15 Uhr kontrollierte eine Streife den 33-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei dem 33-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 33-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 33-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

