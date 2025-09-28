PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermitteln nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (27.09.2025) entwendete ein 19-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in der Meraner Straße.

Gegen 15.00 Uhr beobachtete eine Zeugin den 19-Jährigen dabei, wie er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der 19-Jährige hatte Ware in einem unteren zweistelligen Bereich entwendet.

Die Polizeibeamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 19-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 19-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 11:02

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (27.09.2025) fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf der Stadionstraße. Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte den 55-Jährigen Schlangenlinienfahrer und stoppten diesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 55-Jährigen, stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Samstag (27.09.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines 71-Jährigen in Augsburg. Der 71-Jährige erhielt eine Mahnung von einer Inkasso Firma zur Zahlung einer angeblichen Rechnung. Der Gesamtbetrag der geforderten Zahlung lag im mittleren dreistelligen Bereich. Der 71-Jährige bemerkte den Betrug und meldete diesen der Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 11:01

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs - Urlaubsbuchung

    Augsburg (ots) - Augsburg - In den letzten Wochen kam es zu einem versuchten Betrug durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter zum Nachteil einer Frau aus dem Raum Augsburg. Die Frau buchte einen Urlaub auf einer Online-Urlaubsplattform. Diesen zahlte sie mit ihrer Kreditkarte. Ein paar Wochen später erhielt sie eine Nachricht über WhatsApp von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren