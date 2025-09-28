Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermitteln nach Ladendiebstahl
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Samstag (27.09.2025) entwendete ein 19-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Verbrauchermarkt in der Meraner Straße.
Gegen 15.00 Uhr beobachtete eine Zeugin den 19-Jährigen dabei, wie er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verließ. Der 19-Jährige hatte Ware in einem unteren zweistelligen Bereich entwendet.
Die Polizeibeamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem 19-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 19-Jährigen.
