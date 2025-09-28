POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs - Urlaubsbuchung

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Polizei ermittelt wegen versuchten Betrugs - Urlaubsbuchung

Augsburg

Augsburg - In den letzten Wochen kam es zu einem versuchten Betrug durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter zum Nachteil einer Frau aus dem Raum Augsburg.

Die Frau buchte einen Urlaub auf einer Online-Urlaubsplattform. Diesen zahlte sie mit ihrer Kreditkarte. Ein paar Wochen später erhielt sie eine Nachricht über WhatsApp von der vermeintlichen Verwaltung des Hotels. In dieser forderten der oder die Täter die Frau auf, ihre Kreditkartendaten nochmals anzugeben, da es einen Fehler bei der Buchung gab. Dies sollte über einen Internetlink erfolgen. Die Frau kam der Aufforderung nach und gab mehrfach ihre Daten an, erhielt jedoch stets eine Fehlermeldung. Daraufhin wurde die Frau stutzig und verständigte die Polizei.

Zudem ließ die Frau ihre Kreditkarte sperren. Zu einem Vermögensschaden kam es dadurch nicht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen versuchten Betrugs.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

- Achten Sie auf den Preis: Extrem günstige Angebote sind typisch für Fake-Angebote. Ein Vergleich mit ähnlichen Angeboten gibt Aufschluss darüber, ob der Preis realistisch sein kann. - Leisten Sie keine Vorkasse: Die Betrüger verlangen häufig den gesamten Preis im Voraus. Vorsicht, das überwiesene Geld ist unwiederbringlich weg. Besser ist es, per Lastschrift oder mit Kreditkarte zu bezahlen. - Prüfen Sie vor der Buchung über Online-Portale das Impressum des Anbieters und überprüfen Sie die Angaben zu Firmensitz und Steuernummer, Betrüger kopieren häufig Kontaktadressen von seriösen Impressen. - Online-Buchungen sollten auf jeden Fall über eine verschlüsselte Verbindung erfolgen (https). - Bei Internet-Transaktionen ist generell die Internet-Sicherheit beachten: o Verwenden Sie immer ein aktuelles Virenschutzprogramm und eine aktuelle Firewall o Überprüfen Sie Browsereinstellungen, insbesondere hinsichtlich aktiver Inhalte. o Öffnen Sie keine E-Mails von unbekannten Absendern. o Führen Sie die Transaktion möglichst am eigenen Rechner aus. o Geben Sie Ihre Kreditkartennummer nur über Verbindungen weiter, die eine Verschlüsselung zwischen Ihrem Rechner und dem Empfänger gewährleisten (z.B. SSL-Standard). - Allgemein gilt: Versichern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben. - Sollten Sie selbst Opfer eines Betruges geworden sein oder den Verdacht haben, verständigen Sie die 110.

