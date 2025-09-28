Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Samstag (27.09.2025) fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf der Stadionstraße.
Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte den 55-Jährigen Schlangenlinienfahrer und stoppten diesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 55-Jährigen, stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 55-Jährigen.
