Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.09.2025) fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer unter dem Einfluss von Alkohol auf der Stadionstraße.

Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamte den 55-Jährigen Schlangenlinienfahrer und stoppten diesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 55-Jährigen, stellten das Fahrrad sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 55-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell