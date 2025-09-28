Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Sachbeschädigung vorläufig fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (27.09.2025) beschädigten zwei 21-Jährige und ein bislang unbekannter Täter eine Hausfassade in der Jakoberstraße mit Farbe.

Gegen 18.15 Uhr beobachtete ein Zeuge die drei Personen bei der Sachbeschädigung und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die drei Personen. Die Polizei nahm kurz darauf zwei 21-jährige Tatverdächtige fest und stellte mehrere Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die beiden 21-Jährigen.

Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

