Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (26.09.2025) randalierte ein 34-Jähriger in der Straßenbahn am Königsplatz. Zudem leistete er unter anderem Widerstand und beleidigte Polizeibeamte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Gegen 22.20 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei über den randalierenden 34-Jährigen. Bei Eintreffen der Beamten zeigte sich der 34-Jährige äußerst aggressiv und unkooperativ. Zudem beleidigte er die Beamten und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Während der Fesselung trat der 34-Jährige mehrfach mit den Füßen in Richtung der Polizeibeamten.

Die Beamten nahmen den 34-Jährigen in Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 34-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell